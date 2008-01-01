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Новости погоды


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Тайфун "CHAN-HOM" движется на Японию


ИА "Метеоновости" / 11:57 Пятница, 9 октября

  В западной части Тихого океана тропический циклон стал тайфуном "CHAN-HOM". 9 октября атмосферное давление в центр его составляет 970 гПа, скорости ветра достигли 35м/с, порывы до 50м/с.

Тайфун медленно, со скоростью 14км/час, смещается на северо-восток, и в субботу, 10 октября, окажется в опасной близости от восточных берегов Японии. Выйдя на холодную воду, циклон быстро ослабеет.

Жители Токио почувствуют влияние циклона, выходные дни здесь обещают быть дождливыми. / meteonovosti.ru /
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