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Европейским циклонам не пробиться на Русскую равнину

ИА "Метеоновости" / 12:38 Пятница, 9 октября



Циклоны, уроженцы Зарубежной Европы, пытаясь пробиться в Россию, терпят фиаско. На их пути стоит обширный и довольно мощный антициклон с давлением в центре более 1040 гПа. А потому основные осадки достаются нашим ближайшим соседям: Белоруссии и Украине.



Так, 7 октября в Витебске был обновлен рекорд по осадкам, в этот день выпало 13.9 мм, предыдущий рекорд 12 мм зафиксирован в 2012 году. Рекордное количество осадков в этот же день, 33 мм, вылилось на Гомель, прежний 28 мм продержался с 2002 года.



На Украине редкий день обходится без дождей, в иной за сутки выпадает более 40 мм.



Атмосферные фронты европейских циклонов вынуждены довольствоваться лишь крайним западом и северо-западом России.



В Калининградской области в субботу с дождями, а в выходные, с отходом циклона, они сойдут на нет. В Ленинградской области и в Карелии до начала будущей недели будут перепадать дожди разной интенсивности и продолжительности. Однако, на северо-западной периферии антициклона, от Калининграда до Петрозаводска, тепло, днем 13..15 градусов. / meteonovosti.ru /



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