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Новости погоды


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Рекордный холод покидает Урал


ИА "Метеоновости" / 12:47 Пятница, 9 октября

  Накануне Урал находился в центре обширного и мощного антициклона с давлением более 1040 гПа. В условиях малооблачной и безветренной погоды воздух стремительно остывал до отрицательных значений. Но рекордно низкая температура была зафиксирована в Красноуфимске (Свердловская область), где в ранние утренние часы 8 октября ударил мороз до -10.2 градуса, предыдущий рекорд, -7.3 продержался 55 лет, с 1965 года. Среднесуточная температура воздуха оказалась ниже климатической нормы на 7 градусов.

В субботу, Урал заденет атмосферный фронт, который местами и отметится небольшим дождем, в Свердловской и Челябинской областях ветер окрепнет в порывах 15-17 м/с. Ночью температура повысится до 2..7, на Южном Урале до +5 градусов и только в низинах Челябинской области воздух может прихватить морозец до -5 градусов. / meteonovosti.ru /
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