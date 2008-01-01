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Новости погоды


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Приморье ждет похолодание


ИА "Метеоновости" / 13:04 Пятница, 9 октября

  Осень с каждым днем расширяет сферу своего влияния, охватывая все новые и новые регионы России. Наступил черед и Приморского края. Правда, предстоящие выходные еще порадуют теплом. В субботу преимущественно без осадков и 17..22. В воскресенье при юго-западном ветре температура еще повысится на градус, но местами уже не обойдется без дождей.

В ночь на понедельник, 12 октября, Приморье окажется в зоне атмосферных фронтов циклона, который идет из Приамурья в Хабаровский край. В отдельных районах ожидается дождь, на северо-востоке края в утренние часы со снегом. Начнется вторжение холодного воздуха, которое придется на дневные часы понедельника. Температура понизится на 4-9, на севере на 9-12 градусов. При северо-западном ветре не выше 10..15 градусов.

Во вторник, 13 октября, в Приморье будет находиться в тыловой части циклона, ночь обещает быть холодной, но днем, за счет солнечного прогрева, температура повысится до 13..18 градусов.

В среду, 14 октября, очередной атмосферный фронт принесет новую порцию холода и осадков (мокрый снег может пройти и в других районах), похолодание, по предварительным расчетам, ожидается более интенсивное. В ранние утренние часы от 5 мороза до 2 тепла, на юге и востоке до +8 градусов, да и днем ветрено и свежо, 7..14 градусов. Снежные заряды возможны не только на северо-востоке края, но местами и в других районах края. / meteonovosti.ru /
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