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О высоте снежного покрова в России

ИА "Метеоновости" / 13:20 Пятница, 9 октября



Октябрь - центральный месяц осени, и в некоторых районах продолжает радовать теплом. Но на азиатской части России мокрый снег и снег уже не редкость.



Устойчивый снежный покров прослеживается от Оби до Анадыря. Самый высокий снежный покров, до 20 см - на Новосибирских островах, в низовьях Лены 15 см, к северу от Якутска 13 см.



13 см снега прослеживается и в центральных районах Красноярского края. В Ямало-Ненецком округе и на востоке Ханты-Мансийского округа высота снежного покрова колеблется от 2 до 7 см. В Горном Алтае сугробы подросли до 10 см. В Забайкальском крае высота снежного покрова, по местным меркам, небольшая, не более 4 см. / meteonovosti.ru /



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