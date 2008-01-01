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В Москве идет дождь

ИА "Метеоновости" / 13:36 Пятница, 9 октября



В 11 часов столичная область оказалась в зоне атмосферного фронта, который пересекает область с юго-запада на северо-восток. В Москве местами начал накрапывать дождь, к 12 часам зона осадков охватила большую часть столицы. С начала дождя наибольшее количество осадков выпало на территории Новой Москвы, до 0,5 мм.



После 15 часов интенсивность осадков увеличится, за 3 часа в столице может местами накапать еще до 2 мм осадков. / meteonovosti.ru /



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