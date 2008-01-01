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На Европейском юге опять пыльная буря

ИА "Метеоновости" / 13:48 Пятница, 9 октября



Европейский юг находится в приграничной зоне между циклоном и антициклоном, что и является причиной усиления юго-восточного ветра. В Ростовской области до 20 м/с, в Калмыкии местами до 25 м/с, на востоке Ставрополья 15-20 м/с.



Из-за ветреной погоды пыль опять поднимется в воздух, что и станет причиной образования бури.



В предстоящие два-три дня пыльная буря сохранится в Ростовской области, будет в Ставропольском крае и Калмыкии, мало того, в этих регионах и высокая средняя температура воздуха. / meteonovosti.ru /



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