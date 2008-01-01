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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:15 Суббота, 10 октября



После холодной, дождливой пятницы, которая напомнила жителям Москвы и Московской области об осени, снова придет теплая и довольно сухая погода. Субботний день окажется для москвичей и жителей Подмосковье менее дождливым. При облачной погоде с прояснениями местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха в столице 15..17, по области 12..17 градусов. Давление существенно не изменится и останется повышенным 753 мм рт ст. Относительная влажность воздуха 65%. Ветер южный 2-7 м/с.



В столице, на фоне повышенного атмосферного давления, сохраняется довольно теплая погода. Кислородный режим благоприятный. Погода, по медицинской оценке, благоприятная для большинства метеозависимых, и, практически, здоровых не метеочувствительных людей. Выходные дни следует посвятить отдыху на природе: спортивные занятия, терренкуры, скандинавская ходьба, дыхательная гимнастика, даже можно принимать воздушные ванны при отсутствии противопоказаний. У лиц с повышенным артериальным давлением, атеросклерозом сосудов головного мозга и приступами мигрени могут сохраняться негативные ответные реакции и общее недомогание, связанное с колебаниями атмосферного давления. / meteonovosti.ru /



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