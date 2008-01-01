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Из архива московской погоды

ИА "Метеоновости" / 10:37 Суббота, 10 октября



Субботний день в московском мегаполисе еще побалует теплом, после полудня 15..17 градусов, но свои коррективы внесет небольшой дождь кратковременного характера, который пройдет местами. О рекордах, как теплых, так и холодных речь не идет.



Поэтому самая низкая температура -7 градусов останется в позапрошлом веке, в 1882 году, а самая высокая, 19.6 градусов, в 1896 году. Наибольшее количество осадков за всю историю метеонаблюдений 10 октября пришлось на 1983 года, тогда вылилось 38.7 мм при месячной норме 59 мм.



В прошлом, 2019 году, среднесуточная температура воздуха превысила климатическую норму на градус: ночью было 4.5 градуса, днем 8.7. прошли осадки, наиболее интенсивные, 9 мм, днем, за сутки копилка пополнилась на 10 мм. / meteonovosti.ru /



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