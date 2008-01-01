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Новости погоды


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На юге Камчатки ветрено и аномально тепло


ИА "Метеоновости" / 11:16 Суббота, 10 октября

  Накануне юг Камчатского края находился в приграничной полосе между циклоном над Беринговым морем и антициклоном с центром над акваторией Японского моря, поэтому и минувший день выдался ветреный, до 23 м/с.

Благодаря антициклону, в краевом центре, Петропавловске-Камчатском была зарегистрирована рекордно высокая температура для 9 октября 14.1, что выше предыдущей всего-навсего на 0.2 градуса, продержавшейся с 1946 года. И это уже второй раз за прошедшие дни октября.

В предстоящие два-три дня Петропавловск-Камчатский останется под присмотром антициклона, медленно уходящего на восток, в открытый океан. Но из-за увеличения облачности рассчитывать на новые рекорды температуры не стоит. В начале недели в городе днем 9..11, во вторник и среду, с усилением влияния циклона, что над Беринговым морем , время от времени будет приниматься слабый дождь, при температуре днем около 11 градусов. / meteonovosti.ru /
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