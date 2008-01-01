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На острове Врангеля выпала месячная норма осадков

ИА "Метеоновости" / 11:57 Суббота, 10 октября



В последний рабочий день уходящей недели выдался неспокойным на крайнем востоке России. Причиной тому циклон, центр которого располагается над акваторией Берингова моря.



Основной удар циклона принял на себя остров Врангеля, расположенный в Северном Ледовитом океане между Восточно-Сибирским и Чукотскими морями. 9 октября здесь выпало рекордное количество осадков 5 мм, прежний 4.5 мм зафиксирован в 1975 году. 10 октября осадки не прекращаются и уже выпало 6 мм; будет ли перекрыт вновь рекорд по осадкам для этого дня, узнаем в воскресенье, 11 октября.



На 10 октября на острове Врангеля уже выпала месячная норма осадков, 13 мм, причем на последние два дня пришлось 11 мм. / meteonovosti.ru /



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