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Новости погоды


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В Забайкалье сильные осадки, порывистый ветер и похолодание


ИА "Метеоновости" / 12:21 Суббота, 10 октября

  В минувшую пятницу с запада на Забайкалье вышел активный циклон, где и отметился осадками разной интенсивности и продолжительности (в виде дождя, мокрого снега и снега), местами осадки сопровождались порывистым ветром.

В эпицентре ненастья оказалась Республика Бурятия, где прошел сильный снег, мокрый снег количеством до 36 мм, ветер усиливался в порывах до 21 м/с; установился снежный покров, наблюдалось налипание мокрого снега на проводах, гололедица, на перевалах снежные накаты. А в населенном пункте Баргузин, что стоит на одноименной реке, 9 октября выпало рекордное количество осадков 6 мм, тем самым остался позади 2019 год со значением 5.9 мм.

И сегодня, 10 октября, в Бурятии продолжаются осадки в виде дождя, мокрого снега и снега, а значит, сохранится и снежный покров, налипание мокрого снега, гололедица, на перевалах снежный накат, ветер усиливается в порывах до штормового, 24 м/с.

В воскресенье циклон уйдет на восток, а с запада на Забайкалье распространится гребень антициклона. Осадки в виде снега ослабеют, перейдут в разряд небольших, да и они только местами, западный ветер окрепнет в порывах до 14 м/с, ночью ударит мороз до -4..-9, местами до -14..-19 градусов, днем температура повысится до 0..+5, местами до -5 градусов. Среднесуточная температура воздуха будет ниже климатической нормы на 2-4 градуса.

В воскресенье похолодает и в Забайкальском крае. / meteonovosti.ru /
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