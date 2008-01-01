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В Гватемале сошел оползень

ИА "Метеоновости" / 12:46 Суббота, 10 октября



Проливные дожди, которые шли в течение нескольких дней в Гватемале, стали причиной наводнений, некоторые дороги оказались размыты.



На западе страны в департаменте Солола, по данным агентства по чрезвычайным ситуациям Гватемалы CONRED, поздно вечером 6 октября в деревне Сан-Маркос-ла-Лагуна сошел оползень. Разрушено восемь домов, повреждено более сорока зданий, есть жертвы. / meteonovosti.ru /



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