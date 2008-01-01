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В центре и на юге Красноярского края лёг снег

ИА "Метеоновости" / 13:29 Суббота, 10 октября



На юге Восточной Сибири погода продолжит следовать зимнему сценарию. Потепление здесь откладывается до начала следующей недели.



9 октября в Тыве ветер 17-22 м/с, отложение мокрого снега на проводах, в горах сильный снег. Сильный снег местами прошел и в Хакасии. В земледельческой зоне центра и юга Красноярского края, в Хакасии и Тыве осуществилось раннее появление снежного покрова.



В ночь на 10 октября высота снежного покрова в центре и на юге края составляет до 9 см, в Хакасии до 2 см, в Тыве до 4 см.



В предстоящие сутки местами пройдет небольшой снег, мокрый снег, в отдельных районах ветер усилится в порывах 12-14 м/с. А значит, снежный покров может немного подрасти. / meteonovosti.ru /



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