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Новости погоды


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Погода в Москве сегодня


ИА "Метеоновости" / 05:07 Воскресенье, 11 октября

  Предстоящим днем столичный регион будет находиться на периферии антициклона. При облачной погоде с прояснениями осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве 15..17, по области 12..17 градусов. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 751 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 55%.

В Москве и области день обещает быть теплым, содержание кислорода в приземном воздухе в пределах нормы, но атмосферное давление остается повышенное. Для большинства метеозависимых людей такие погодные условия редко вызывают метеообусловленные обострения заболеваний. Однако у людей с частыми приступами стенокардии, гипотоников и гипертоников, вегето-сосудистой дистонией, мигренью и др. могут отмечаться симптомы, связанные с неустойчивым атмосферным давлением в сочетании с неустойчивым геомагнитным фоном. В этот день следует вовремя принимать лекарственные препараты, рекомендованные врачом. Отдыхайте, больше гуляйте по осенним паркам, что полезно не только для здоровья, но и окажет благоприятное влияние на эмоциональное состояние, нервную систему и настроение. / meteonovosti.ru /
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