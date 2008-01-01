Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Воскресенье
11 октября 2020
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

К Вьетнаму направляется тропический циклон


ИА "Метеоновости" / 09:41 Воскресенье, 11 октября

  9 октября в Южно-Китайском море сформировалась тропическая депрессия. Она находилась в двухстах километрах к северу от одного из островов архипелага Спратли. Скорость ветра вблизи центра составляла 40-50 км/час, продвигалась на запад со скоростью 10 км/час.

10 октября в 6 часов по московскому времени, давление в центре понизилось до 1002 гПа, скорость ветра вблизи центра увеличилась до 15 м/с с порывами до 23 м/с, продвигалась на северо-запад со скоростью 26 км/час.

По прогнозу Национального центра гидрометеорологических прогнозов Вьетнама (NCHMF), 11 октября тропическая депрессия усилится и достигнет стадии тропического шторма, который и получит название. Уже 12 октября она обрушится на центральные районы Вьетнама. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
15:00
местное
+13
Пн.
12 окт.
+13
Вт.
13 окт.
+16
Ср.
14 окт.
+16
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+40
Омдурман		 -18
Делянкир

некомфортное место: Беллинсгаузен
комфортное место: Палм-Спрингс

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100