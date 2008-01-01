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К Вьетнаму направляется тропический циклон

ИА "Метеоновости" / 09:41 Воскресенье, 11 октября



9 октября в Южно-Китайском море сформировалась тропическая депрессия. Она находилась в двухстах километрах к северу от одного из островов архипелага Спратли. Скорость ветра вблизи центра составляла 40-50 км/час, продвигалась на запад со скоростью 10 км/час.



10 октября в 6 часов по московскому времени, давление в центре понизилось до 1002 гПа, скорость ветра вблизи центра увеличилась до 15 м/с с порывами до 23 м/с, продвигалась на северо-запад со скоростью 26 км/час.



По прогнозу Национального центра гидрометеорологических прогнозов Вьетнама (NCHMF), 11 октября тропическая депрессия усилится и достигнет стадии тропического шторма, который и получит название. Уже 12 октября она обрушится на центральные районы Вьетнама. / meteonovosti.ru /



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