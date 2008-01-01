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Новости погоды


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Неблагоприятная погода на Дальнем Востоке


ИА "Метеоновости" / 10:46 Воскресенье, 11 октября

  Над российско-китайской границей на активном участке атмосферного фронта сформировался очередной циклонический вихрь. И сразу же заявил о себе сильными осадками в Забайкальском крае и Амурской области. Забайкальский край оказался в тыловой части циклона и здесь при минимальной температуре от -2 до -8 градусов осадки шли ночью в виде снега, днем в виде дождя и мокрого снега, местами выпало до 20 мм осадков.

В Амурской области при положительных значениях температуры в субботу и в ночь на воскресенье шел сильный дождь, гремели грозы. В отдельных районах выпало до 17 мм осадков. Ненастная зона задела и Иркутскую область. Здесь также осадки шли в смешанной фазе, поскольку температура была близкой к нулю.

Сегодня циклон продолжает смещаться на северо-восток, увлекая за собой и зону неблагоприятной погоды. На севере Амурской области в воскресный день идут сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, отмечаются гололедные явления. На юго-востоке Якутии - снег, мокрый снег, ветер до 20 м/с.

В понедельник циклон переберется на север Хабаровского края. Здесь также ожидаются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, порывистый ветер.

В последующие дни ухудшение погоды, связанное с циклоном, придет в Магаданскую область. Погоду на территории вокруг Байкала уже с воскресенья начнет определять тыловая часть циклона, что скажется в понижении температуры. Ее среднесуточное значение ожидается на 2-4 градуса ниже нормы, а в ночные часы даже на юге морозы усилятся до -12..-14 градусов. / meteonovosti.ru /
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