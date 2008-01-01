Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Воскресенье
11 октября 2020
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Зона заморозков распространилась на Поволжье


ИА "Метеоновости" / 11:24 Воскресенье, 11 октября

  Погожий антициклон, одаривший большинство районов европейской территории солнечной и сухой погодой, постепенно смещается в западные области Казахстана. Всю первую декаду октября его центр находился над Поволжьем, и в итоге первая декада центрального месяца осени оказалась здесь на 3-4 градуса выше нормы. В дневные часы температура колебалась от 14 до 19 градусов и заморозков на большей части территории не отмечалось. Но, по мере смещения антициклона на юго-восток, ветры сменили направление на северо-восточное. В ночные часы и без того холодная воздушная масса при ясном небе начала интенсивно выхолаживаться, что сразу сказалось понижением температуры.

В ночь на воскресенье зона заморозков распространилась уже на всю территорию Приволжского округа. В Пензенской области отмечено понижение температуры до -2 градусов, Татарстане и Башкортостане до -3, в Саратовской области до -4, в Самарской и Ульяновской областях до -5. Даже в низовье Волги, в Волгоградской области, в ночь на воскресенье температура перешагнула нулевую отметку.

В ближайшие дни Поволжье останется на восточной, самой холодной, окраине антициклона. Заморозки в округе сохранятся, температура под утро понизится на севере округа до -2, в Башкортостане до -5 градусов. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
15:00
местное
+13
Пн.
12 окт.
+13
Вт.
13 окт.
+16
Ср.
14 окт.
+16
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+40
Омдурман		 -18
Делянкир

некомфортное место: Беллинсгаузен
комфортное место: Палм-Спрингс

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100