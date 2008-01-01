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Зона заморозков распространилась на Поволжье

ИА "Метеоновости" / 11:24 Воскресенье, 11 октября



Погожий антициклон, одаривший большинство районов европейской территории солнечной и сухой погодой, постепенно смещается в западные области Казахстана. Всю первую декаду октября его центр находился над Поволжьем, и в итоге первая декада центрального месяца осени оказалась здесь на 3-4 градуса выше нормы. В дневные часы температура колебалась от 14 до 19 градусов и заморозков на большей части территории не отмечалось. Но, по мере смещения антициклона на юго-восток, ветры сменили направление на северо-восточное. В ночные часы и без того холодная воздушная масса при ясном небе начала интенсивно выхолаживаться, что сразу сказалось понижением температуры.



В ночь на воскресенье зона заморозков распространилась уже на всю территорию Приволжского округа. В Пензенской области отмечено понижение температуры до -2 градусов, Татарстане и Башкортостане до -3, в Саратовской области до -4, в Самарской и Ульяновской областях до -5. Даже в низовье Волги, в Волгоградской области, в ночь на воскресенье температура перешагнула нулевую отметку.



В ближайшие дни Поволжье останется на восточной, самой холодной, окраине антициклона. Заморозки в округе сохранятся, температура под утро понизится на севере округа до -2, в Башкортостане до -5 градусов. / meteonovosti.ru /



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