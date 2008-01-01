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Бабье лето в центральных областях подходит к завершению

ИА "Метеоновости" / 12:01 Воскресенье, 11 октября



Бабье лето в этом году задержалось на московской земле дольше положенного срока. И, хотя наступило оно с небольшим опозданием, с 18 сентября, но зато продержалось почти целый месяц. Но октябрь приближается к середине. А под календарь подстраивается и погода. Уже в середине следующей недели в ней грядут серьезные перемены. Антициклон-долгожитель покидает центральные области Европейской России, уступая место циклоническим вихрям.



Уже в среду большинство центральных областей окажется под влиянием западноевропейского циклона. В западной половине округа начнутся дожди. В Москве также небо закроют облака, и местами пройдет небольшой дождь. Но температурный фон останется довольно высоким, днем до +20 градусов.



В четверг циклон охватит своим влиянием уже всю территорию Центрального округа, его центр будет располагаться над Тверской областью. Температура начнет понижаться, и пройдут дожди разной интенсивности, от умеренных на северо-западе до небольших на юго-востоке.



В пятницу циклон продолжит смещаться на северо-восток, и центральные области окажутся уже в его тыловой части. Понижению температуры будет способствовать и формирование высотной ложбины. К холодному приземному воздуху добавится и тропосферный холод. В ночные часы в большинстве центральных областей ожидаются первые заморозки. Понижение температуры в столице до отрицательных значений в этом году можно отнести к разряду поздних заморозков. Средняя дата заморозков в Москве наступает в период 27-30 сентября, по области 22-25 сентября. А самые ранние заморозки за последние 70 лет в Москве отмечались в 1995 году, 17 сентября на метеостанции ВДНХ температура понизилась до -2 градусов. / meteonovosti.ru /



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