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Новости погоды


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Аномально тепло от севера до юга


ИА "Метеоновости" / 13:31 Воскресенье, 11 октября

  Субботний день на всей территории Европейской России выдался аномально теплым. Среднесуточная температура превысила свои обычные для этой поры значения на 4-6 градусов. А очаги аномального тепла сформировались на севере и юге территории.

Так в Архангельске положительное отклонение от нормы составило 8 градусов. В дневные часы температура повысилась до +14.5 градусов, что стало суточным рекордом. Аналогичное тепло отмечалось в этом северном городе в 2005 году, но тогда 10 октября температура повысилась лишь до +12.5 градусов.

Рекордной температурой отличился и европейский юг. В поселке Красная Поляна, входящем в состав города-курорта Сочи, максимальная температура 10 октября составила +27.6 градусов, что на 0.2 градуса выше предыдущего рекорда, удерживающегося с 1994 года.

В первой половине грядущей недели аномально теплая погода на всей территории Европейской России сохранится. / meteonovosti.ru /
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