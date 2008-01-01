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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:52 Понедельник, 12 октября



Предстоящим днем столичный регион будет находиться под влиянием ложбины циклона и атмосферного фронта. При облачной погоде с прояснениями местами пройдёт небольшой кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха в Москве 14..16, по области 12..17 градусов. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 748 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 60%.



В начале недели в столице еще будет проглядывать солнце, температура днем составит 14..16 градусов, содержание кислорода в норме, атмосферное давление неустойчивое и приблизится к своей климатической норме.



Чтобы избежать извечных спутников осеннего периода: постоянной сонливости, усталости и депрессии, необходимо начинать день с утренних физических упражнений, которые можно подобрать для себя индивидуально, чтобы они не были нагрузочными и хорошо переносились; прохладный душ (при комфортной температуре 30-35 градусов), это прекрасное общеукрепляющее средство и способ, позволяющий активно начать день. Избегать малоподвижного образа жизни, при любой погоде стараться больше бывать на воздухе, что способствует улучшению кислородного обеспечения организма и уменьшению проявлений гиподинамии.



Метеочувствительным людям с заболеваниями суставов, язвенной болезнью желудка, ослабленными иммунными механизмами и склонных к частым простудным и респираторным заболеваниям по рекомендации врача следует проводить сезонные профилактические мероприятия.



Геомагнитный фон 12 октября неустойчивый. / meteonovosti.ru /



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