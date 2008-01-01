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Новости погоды


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Из архива московской погоды


ИА "Метеоновости" / 08:59 Понедельник, 12 октября

  В начале недели коррективы в погоду столицы внесет атмосферный фронт северо-западного циклона и в дневные часы местами пройдут кратковременные дожди, но температурный фон останется выше нормы более, чем на 5 градусов. Но даже при таких аномалиях максимальной температуре рекорда не достичь. Самый теплый день 12 октября отмечался в 1942 году, когда температура повысилась до +19.1 градуса.

Не состоялся сегодня и рекорд суточного минимума, поскольку температура оставалась положительной, а самой низкой в эти сутки она была в далеком 1915 году, под утро морозы усилились до -5.8 градусов. До сего дня этот рекорд не преодолен.

В прошлом, 2019 году, в этот день отмечалась теплая погода с небольшим суточным ходом: ночью +8.4, днем +12.1, и с небольшим дождем, выпало до 2 мм осадков. / meteonovosti.ru /
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