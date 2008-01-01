

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

В Санкт-Петербурге скоро похолодает

ИА "Метеоновости" / 09:18 Понедельник, 12 октября



В Санкт-Петербурге первая декада октября стала одной из самых теплых за всю немалую историю городских наблюдений за погодой. В связи с преобладанием южных атмосферных процессов средняя температура превысила норму на 6 градусов. 2 октября под угрозой обновления находился абсолютный максимум месяца (+21,0), установленный еще в 1889 году. А 6 октября климатический рекорд все-таки состоялся, обновился абсолютный максимум дня, имеющий 62-летнюю историю (+16,8, 1968 год), воздух на официальной станции города прогрелся до +16,9.



Но продолжительный период аномального тепла подходит к концу. В теплом секторе небольшого циклона, центр которого будет перемещаться с Ботнического залива в Баренцево море, в первой половине недели еще умеренно тепло, температура ночью +6..+9, днем +10..+13, не обойдется без дождей. Во второй половине недели в тыловой части переместившегося с юго-запада циклона начнется арктическое вторжение. Погода станет ветреной, с каждым днем будет становиться все холоднее ≈ днем +4..+7, ночью около нуля, в выходные местами ожидаются заморозки, по области возможны осадки в виде снега. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



