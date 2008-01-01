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Новости погоды


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В Санкт-Петербурге скоро похолодает


ИА "Метеоновости" / 09:18 Понедельник, 12 октября

  В Санкт-Петербурге первая декада октября стала одной из самых теплых за всю немалую историю городских наблюдений за погодой. В связи с преобладанием южных атмосферных процессов средняя температура превысила норму на 6 градусов. 2 октября под угрозой обновления находился абсолютный максимум месяца (+21,0), установленный еще в 1889 году. А 6 октября климатический рекорд все-таки состоялся, обновился абсолютный максимум дня, имеющий 62-летнюю историю (+16,8, 1968 год), воздух на официальной станции города прогрелся до +16,9.

Но продолжительный период аномального тепла подходит к концу. В теплом секторе небольшого циклона, центр которого будет перемещаться с Ботнического залива в Баренцево море, в первой половине недели еще умеренно тепло, температура ночью +6..+9, днем +10..+13, не обойдется без дождей. Во второй половине недели в тыловой части переместившегося с юго-запада циклона начнется арктическое вторжение. Погода станет ветреной, с каждым днем будет становиться все холоднее ≈ днем +4..+7, ночью около нуля, в выходные местами ожидаются заморозки, по области возможны осадки в виде снега. / meteonovosti.ru /
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