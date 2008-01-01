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Новости погоды


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Атмосферные фронты дотянулись до Русского Севера


ИА "Метеоновости" / 10:45 Понедельник, 12 октября

  На большей части ЕТР синоптическая ситуация неспокойная. Антициклон, до недавнего времени защищавший от непогоды северные и центральные области, смещается на юго-восток, а на смену ему спешат циклоны с Северной Атлантики. Один из вихрей обосновался над югом Скандинавии, а другой отправился к Новой Земле вдоль арктического побережья. В зоне действия атмосферных фронтов этого циклона и оказался Ненецкий автономный округ. Температура воздуха в регионе превышала привычные показатели на 5-6 градусов, поэтому прошел дождь, а не снег или мокрый снег. Количество выпавших осадков достигло 22 мм. Дождь начался 11 октября и продолжался до утра 12 октября.

В ближайшие дни ситуация изменится. Циклон, проливший дожди на севере ЕТР, переместится к востоку, а его место в скором времени займет очередной циклон с Атлантики. Ожидается прохладная и сырая погода. Температура воздуха останется выше привычных значений, но уже осень, днем воздух прогреется до +3..+8 градусов, ночью +1..+6. / meteonovosti.ru /
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