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Новости погоды


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Ветра бушуют в Южном округе


ИА "Метеоновости" / 11:21 Понедельник, 12 октября

  Погода на юге ЕТР была довольно спокойной - как это обычно бывает в антициклоне. Лишь на Кавказе, где коррективы в погоду нередко вносят атмосферные фронты, принимались дожди и усиливался ветер. Не стал исключением и минувший день, 11 октября. Антициклон постепенно смещается на восток, ему на смену спешит циклонический вихрь. Но циклон пока еще далеко, зато его атмосферные фронты дотягиваются и до Южного округа, и до Северного Кавказа. Осадков было мало, зато день выдался ветреным. В Калмыкии ветер в порывах достигал 20 м/с, в Дагестане - усиливался до 22 м/с.

В ближайшие дни Южный и Северо-Кавказский округа останутся в антициклоне, при переменной облачности существенных осадков не ожидается, но сохранится ветреная погода. / meteonovosti.ru /
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