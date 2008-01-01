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Осень в Москве вступит в права
ИА "Метеоновости" / 11:53 Понедельник, 12 октября
В столичном регионе осень выдалась очень теплой и сухой. Было и бабье лето, плавно перетекшее в золотую осень, да и период золотой осени был теплее обычного. Температура воздуха на 5-6 градусов превышала привычные значения. Днем термометры показывали 18-20 градусов. Лишь прохладные ночи, да листопад напоминали о том, что на дворе не лето. До конца рабочей недели погода порадует жителей столичного региона, а уже с выходным начнется похолодание - температура придет в соответствие с климатической нормой.
13 и 14 октября столичный регион будет находиться в теплом секторе циклона. При переменной облачности существенных осадков не ожидается. Ночью 9..11 тепла, по области до 6 градусов, днем 17..19, по области 14..19. Скорость юго-западного ветра 3-8 м/с.
15 октября, в четверг, начнет сказываться близость атмосферного фронта: местами станут приниматься небольшие кратковременные дожди. Ночью тепло, 9..11 градусов, по области до +6. Днем уже прохладнее, в Москве 13..15, по области 11..16 градусов. Ветер усилится до 5-10 м/с, днем ожидаются порывы до 12-17 м/с.
Завершится рабочая неделя облачной с прояснениями погодой, в отдельных районах ожидаются небольшие кратковременные дожди. Станет немного прохладнее, ночью 4..9 тепла, днем 10..15 градусов. Ветер юго-западный 5-10 м/с.
Теплые дни очень хороши для прогулок в парках и скверах. Насладиться яркими красками осени, пошуршать листьями, собрать осенний букет. / meteonovosti.ru /
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