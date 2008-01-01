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Новости погоды


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Сильный снег обрушился на Амурскую область


ИА "Метеоновости" / 12:31 Понедельник, 12 октября

  Активный циклон с Забайкалья принес сильные осадки и похолодание в Амурскую область. Циклон стремительно перемещался от Байкала к Хабаровскому краю. На пути его следования оказалась Амурская область. 11 и ночью 12 октября холодный фронт, пересекавший регион, принес обильные снегопады и серьезное похолодание. Снегопады наблюдались на большей части территории Амурской области. Где-то выпало не более 1 мм осадков, а в Джалинде Магдагачинского района количество осадков достигло 31 мм - это значение превышает месячную норму (24 мм). В целом, именно в Магдагачинском районе выпало больше всего осадков. В отдельных районах даже образовался снежный покров. Где-то он не превышает 5 см и скоро растает, а в Джалинде высота снега достигает 16 см. Такой снежный покров может долежать до весны.

13 октября в Амурской области существенных осадков не ожидается, лишь на севере местами небольшие осадки. Ночью 0..-5, на севере до -7..-12 градусов, днем +1..+6, на севере до -5. 14 и 15 октября в северных районах Амурской области снова небольшие осадки, днем около нуля градусов. / meteonovosti.ru /
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