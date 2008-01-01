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Новости погоды


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Алтайский край заливает дождями


ИА "Метеоновости" / 12:58 Понедельник, 12 октября

  В центральных и южных областях Сибири, а также на Урале установились антициклоны, лишь над юго-восточными областями Западной Сибири расположился небольшой циклонический вихрь. Атмосферные фронты этого циклона поливают дождями Алтайский край, где в ночь с 11 на 12 октября выпало до 16 мм осадков. Дождь в Алтайском крае станет лить до конца дня 12 октября.

13 октября влияние циклона усилится. Ожидаются дожди от небольших до умеренных. В предгорных районах местами сильные дожди. Ночью +2..+7, днем 6..11 градусов. 14 и 15 октября осадки заметно ослабеют, температура воздуха повысится. Днем 10..15 градусов. / meteonovosti.ru /
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