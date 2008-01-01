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Новости погоды
В Башкортостане по ночам подмораживает
ИА "Метеоновости" / 13:39 Понедельник, 12 октября
Влияние антициклона сохраняется в Башкирии. Малооблачная погода без осадков держится в регионе последние 2 недели. Температура воздуха превышает привычные показатели на 3-4 градуса. Днем довольно тепло, а в ночные часы при ясном небе воздух стремительно остывает. Перепады температуры ото дня к ночи весьма существенны. Под утро 12 октября воздух в Башкортостане остыл до -7 градусов.
13 и 14 октября, в антициклоне, осадков не ожидается, днем 13..18 градусов, ночью 0..+5, местами заморозки до -6 градусов. / meteonovosti.ru /
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