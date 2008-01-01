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Новости погоды
Погода в Москве сегодня
ИА "Метеоновости" / 05:05 Вторник, 13 октября
Предстоящим днём Московская погода вернёт нас в период золотой осени, где сухо и тепло. Благодаря, усиливающемуся антициклону, атмосферные фронты отодвинутся ещё западнее от границ Московии, и формирование погодных условий произойдёт под натиском западного гребня.
По сведениям Метеобюро Москвы и области днём 13 октября при облачной с прояснениями погоде без осадков. Максимальная температура воздуха в столице составит 15..17 градусов, по области 14..19. Ветер юго-западного направления 5-10 м/с.
Такая тёплая погода нехарактерна для середины октября и превышает многолетние значения, кислородный режим благоприятный, атмосферное давление в норме.
Комфортные внешние условия не оказывают негативного влияния на самочувствие и редко становятся причиной недомогания. Такие прекрасные осенние дни необходимо использовать с пользой для здоровья, найти возможность больше времени проводить на воздухе, заниматься спортом и закаливающими процедурами.
"Гимнастика, физические упражнения, ходьба - должны прочно войти в повседневный быт каждого, кто хочет сохранить здоровье, полноценную и радостную жизнь ...", - слова Гиппократа.
Геомагнитный фон 13 октября спокойный. / meteonovosti.ru /
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