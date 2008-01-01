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Новости погоды


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Из архива московской погоды


ИА "Метеоновости" / 09:45 Вторник, 13 октября

  Погода взяла курс на осень. Температура воздуха становится ниже, но по-прежнему сохраняется положительная аномалия. Однако до рекордных значений еще далеко. В середине дня воздух в Москве прогреется до 17..19 градусов. А рекордное для 13 октября значение, 20,1 градуса, так и останется в 1889 году. Рекордов минимальной температуры ожидать тоже не стоит. Заморозков в ближайшее время не прогнозируется. И таких морозов, как в 1882 году, тоже не будет. До -10,7 градусов остыл воздух в том году.

В прошлом, 2019 году, в этот день отмечалась теплая погода. Ночью +7,9 градуса, днем +12,5. Несмотря на облачность, осадков не было. / meteonovosti.ru /
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