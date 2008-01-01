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Новости погоды


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В Поволжье соседствуют зима и лето


ИА "Метеоновости" / 09:50 Вторник, 13 октября

  Хорошо ли оказаться в центре области повышенного атмосферного давления в середине осени? Об этом знают жители Оренбуржья, где погодные условия диктует расположенный южнее центр малоподвижного антициклона. Несколько дней подряд на территории области отмечались ночные заморозки, в отдельных районах на востоке подмораживало до -8..-10 (такую температуру отмечала метеостанция Кувандык).

А днем при малооблачном небе в том же Кувандыке солнце прогревало воздух до +15..+17. Жителям районов с выраженным континентальным климатом такие шутки погоды хорошо знакомы, однако даже для них при таких температурных контрастах выбрать правильный гардероб - задача не из легких.

На этой неделе октябрь еще побалует теплом жителей Поволжья. Несмотря на отступление антициклона на восток поток теплого воздуха в центральные и южные районы округа поддержит циклон - выходец из Европы. В его теплом секторе днем в Саратовской, Самарской, Оренбургской областях и Башкирии +16...+19, местами до +23 градусов. При облачной погоде по ночам станет теплее, заморозки сохранятся лишь в отдельных районах. В выходные начнется сильное похолодание, на севере округа от Нижегородской области до Пермского края возможны дожди, переходящие в снег. / meteonovosti.ru /
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