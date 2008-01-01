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Октябрь в Москве стремится к рекорду

ИА "Метеоновости" / 11:14 Вторник, 13 октября



осени. С первых дней месяца дневная температура уверенно приближалась к двадцатиградусной отметке и на опорной метеостанции города, ВДНХ, максимальное значение достигало +19.8. Ежедневно среднесуточное значение температуры превышает норму на 2-7 градусов. Ее среднее значение за прошедшие октябрьские дни составляет +12.3 градуса, что почти на 5 градусов выше обычных для этой поры значений. Не изнуряет текущий октябрь и затяжными дождями. В октябрьской копилке набралось лишь 14 мм небесной влаги, что составляет 24% от месячной нормы.



Подобного тепла и столь длительного периода сухой погоды в октябре история не знает.



За весь ряд инструментальных наблюдений над погодой, проводимых в Москве с 1879 года, самым теплым пока остается октябрь 2008 года. В нем средняя за месяц температура составила +9 градусов, что на 3.9 градуса выше нормы. Совсем немного не дотянул до рекордного октябрь прошлого года, который также запомнился москвичам редким теплом. В нем средняя за месяц температура составила +8.8 градуса.



Октябрь 2020 года по итогам за 12 дней стремится догнать и перегнать своих предшественников. Но подвести итоги можно лишь к завершению месяца. Ведь впереди еще больше половины дней. И вплоть до субботы температура воздуха останется выше нормы.



В субботу, 17 октября, по прогнозам синоптиков, существенно похолодает, но температура воздуха, тем не менее, будет в пределах климатической нормы. И лишь третья декада месяца ожидается уже холоднее обычного на 1-2 градуса. / meteonovosti.ru /



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