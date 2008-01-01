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Новости погоды


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Погода Дальнего Востока: где густо, а где пусто


ИА "Метеоновости" / 11:39 Вторник, 13 октября

  В восточных районах страны в настоящее время погоду определяют два мощных атмосферных образований: глубокий циклонический вихрь и обширный антициклон. Первый кружит над юго-восточными районами Якутии, где проявил себя в начале недели сильным снегом, местами выпало до 19 мм осадков. Более южные территории попали в теплый сектор циклона и здесь прохождение атмосферных фронтов сопровождается уже дождями, местами сильными. Так, на севере Хабаровского края выпало до 41 мм, на Курилах - до 49 мм, но самым дождливым не только на Дальнем Востоке, но и на всей территории России оказался Сахалин. Метеостанция Корсаков, расположенная на юге острова, зарегистрировала 50 мм осадков. Температурный фон в этих районах соответствует норме.

В то же время Камчатский край, Магаданскую область и Чукотский автономный округ опекает антициклон с центром над просторами Тихого океана. Он исключил осадки и сохранил относительно теплую для этого времени года погоду. Дневная температура на Камчатке от 5 до 10 градусов, в Магаданской области и на Чукотке от 0 до +5, на арктическом побережье до -3 градусов. / meteonovosti.ru /
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