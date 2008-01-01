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Заморозки подступают к центру России и с севера, и с юга
ИА "Метеоновости" / 12:00 Вторник, 13 октября
Антициклон, долгое время определяющий погода в центральных областях Европейской России, имеет и свои минусы. И прежде всего это - угроза заморозков. Первыми в список риска попадают, как правило, северные области Центрального округа. И Костромская область уже отметилась первыми заморозками. В начале недели минимальная температура на востоке области понижалась до -2 градусов. Не исключено понижение температуры до 0 градусов и отрицательных значений и в ближайшие ночи.
А в ночь на вторник заморозками отметилась и южная область округа, Курская, где также отмечалось понижение температуры до -2 градусов.
В Москве в этом сезоне заморозки еще не отмечались, хотя минимальная температура и приближалась местами к нулевой отметке, но не преодолевала ее.
По многолетним наблюдениям самые ранние заморозки в Москве отмечались 6 сентября 1947 года, а по области еще раньше: в Дмитрове и Егорьевске - 12 августа.
Самые поздние заморозки приходятся на 20-ые числа октября, а в центре Москвы - на 19 ноября. / meteonovosti.ru /
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