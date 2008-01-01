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На черноморском побережье продолжается лето

ИА "Метеоновости" / 13:45 Вторник, 13 октября



Погода на южных курортах страны не собирается перебираться в осень. С первых чисел октября и по сегодняшний день она сохраняет летние черты. На курортах Краснодарского края и в Крыму даже ночью температура колеблется от 13 до 17 градусов, а днем и вовсе подбирается к 25-градусной отметке. Не стал исключением и прошедший день, 12 октября. В Керчи максимальная температура повысилась до +24.6 градусов, что стало новым суточным рекордом, предыдущий рекорд, +23.7, удерживался с 1993 года. На юге черноморского побережья было еще теплее. В Туапсе максимальная температура достигла +28.9, также преодолев заветную планку. До этого рекорд для 12 октября, +27.7, принадлежал 1994 году. Дожди шли лишь в первые дни октября, а с 4 числа, благодаря антициклональному характеру погоды, осадков не отмечалось.



В ближайшие сутки существенных осадков также не ожидается, температура на черноморском побережье ночью 15..20, днем 25..30 градусов. А значит обновление рекордов неминуемо.



Температура воды 21-22 градуса. / meteonovosti.ru /



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