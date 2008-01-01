Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Среда
14 октября 2020
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Погода в Москве сегодня


ИА "Метеоновости" / 05:07 Среда, 14 октября

  Предстоящий день еще порадует жителей Москвы и Московской области теплой погодой. При юго-восточном ветре, который подует со скоростью 3-8 м/с, продолжится поступление теплого воздуха. При переменной облачности существенных осадков не ожидается. Максимальная температура в столице 17..19 по области 14..19 градусов. Атмосферное давление немного понизится и в середине дня составит 748 мм рт ст. Относительная влажность около 60%.

В столице температура воздуха останется значительно выше нормы. Атмосферное давление начнет слабо падать, оставаясь повышенным, уменьшится и содержание кислорода в воздухе. Для большинства метеозависимых людей, как, впрочем, и для практически здоровых, такие погодные условия не являются нагрузочными. А потому наслаждайтесь теплым погожим днем, больше времени проводите в парке, занимайтесь терренкурами, скандинавской ходьбой и принимайте воздушные и солнечные ванны. Такое время препровождение окажет благоприятное влияние на эмоциональное состояние, нервную систему и настроение. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
3:00
местное
+9
Ср.
14 окт.
+17
Чт.
15 окт.
+14
Пт.
16 окт.
+8
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+38
Кашиас		 -18
Токма

некомфортное место: Норильск
комфортное место: Джамму

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100