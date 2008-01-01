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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:07 Среда, 14 октября



Предстоящий день еще порадует жителей Москвы и Московской области теплой погодой. При юго-восточном ветре, который подует со скоростью 3-8 м/с, продолжится поступление теплого воздуха. При переменной облачности существенных осадков не ожидается. Максимальная температура в столице 17..19 по области 14..19 градусов. Атмосферное давление немного понизится и в середине дня составит 748 мм рт ст. Относительная влажность около 60%.



В столице температура воздуха останется значительно выше нормы. Атмосферное давление начнет слабо падать, оставаясь повышенным, уменьшится и содержание кислорода в воздухе. Для большинства метеозависимых людей, как, впрочем, и для практически здоровых, такие погодные условия не являются нагрузочными. А потому наслаждайтесь теплым погожим днем, больше времени проводите в парке, занимайтесь терренкурами, скандинавской ходьбой и принимайте воздушные и солнечные ванны. Такое время препровождение окажет благоприятное влияние на эмоциональное состояние, нервную систему и настроение. / meteonovosti.ru /



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