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Следим за температурным рекордом

ИА "Метеоновости" / 09:02 Среда, 14 октября



Сегодня погода прощается с теплом. Среда ожидается самым теплым днем недели, максимальная температура в городе повысится до 17..19 градусов. После чего начнется быстрое ее понижение. А на прощание температура может установить суточный рекорд. И если это случится, будет перекрыт рекорд более 130-летней давности. Самым теплым день 14 октября отмечался в 1889 году, когда температура повысилась до +19 градусов.



А еще раньше, в 1882 году, под утро ударили морозы. Температура понизилась до -10.3 градуса, что также стало рекордом, но уже суточного минимума.



Сильными осадками отметился этот день в 1997 году, на московскую землю вылилось 40.4 мм, при месячной норме 59 мм.



В прошлом 2019 году в это время было тепло: ночью +6.4, днем +17.2 градуса. Средняя температура превысила норму более, чем на 5 градусов. Существенных осадков не отмечалось. / meteonovosti.ru /



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