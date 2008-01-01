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Рекордное тепло в Крыму. Когда похолодает?

ИА "Метеоновости" / 09:15 Среда, 14 октября



В этом году бархатный сезон на курортах Черноморского побережья Кавказа продолжается до середины октября. По-летнему теплая погода сохраняется и в здравницах Крыма. Температура морской воды близка к комфортным значениям - от +20 в Черноморском, Евпатории и Керчи до +23 в Ялте.



Температура воздуха на побережье немного выше, +23..+26, в центральных районах еще теплее - около +30. Такие значения в середине осени - большая редкость даже для солнечной и щедрой на тепло Тавриды. За прошедшие сутки новые климатические рекорды были установлены в Черноморском (+25.1), Керчи (+26.0), Симферополе (+31.1), Ялте (+25.0).



Наслаждаться октябрьским теплом и по-осеннему спокойным и сдержанным солнцем осталось не так уж и долго. На северо-западе и севере ЕТР атмосфера уже начала перестраиваться на северные румбы. В конце текущей недели холодный фронт с дождями и грозами пройдет через Крым. В начале следующей недели температура днем вряд ли превысит +13..+16 градусов. / meteonovosti.ru /



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