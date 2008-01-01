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Новости погоды


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Рекордные осадки обрушилось на Магаданскую область


ИА "Метеоновости" / 11:41 Среда, 14 октября

  В Магаданской области неспокойно. Виной тому - южный циклон и его атмосферные фронты. Сначала циклонический вихрь вылил осадки в Приморье, затем отправился в Хабаровский край, атмосферные фронты задели Курильские острова, где не обошлось без сильных дождей и порывистого ветра. Южный циклон принес не только дожди и порывистый ветер, но и очень теплый воздух. Температура заметно повысилась. Среднесуточное ее значение превысило климатическую норму на 5-7 градусов. В Брохово, на юге Магаданской области, 13 октября в середине дня воздух прогрелся до 9,4 градуса. Предыдущий рекорд, 8 градусов, остался в далеком 1952 году. Но на этом южный циклон не ограничился, подарив еще один рекорд. В Талоне Ольского района количество осадков к утру увеличилось до 98 мм. А месячная норма составляет 116 мм. Сильный дождь начался в южных районах Магаданской области 13 октября и продолжается до сих пор. Ранее столь сильных дождей в это время здесь не было. В Талоне 69 мм осадков выпало в 1971 году, 74 мм - в 1984 году. В Ольском районе сохраняется действия штормового предупреждения из-за проливных дождей и резкого порывистого ветра. Ветровой нагрузки могут не выдержать ЛЭП, возможно возникновение ДТП на дорогах, есть угроза подтопления низменных участков, под угрозой ветхие строения. Сильный дождь не прекратится в регионе до конца дня 14 октября. Распространится действие штормового предупреждения и на Хасынский район.

15 октября циклон сместится далее на северо-восток, влияние его в Магаданской области ослабеет. На юге области температура понизится, ночью местами пройдет небольшой снег, днем осадков не ожидается, лишь на побережье местами мокрый снег от небольшого до умеренного. Температура воздуха днем +2..+7 градусов, при облачности до -3, ночи уже морозные, 0..-5, при прояснении до -14 градусов. Ветер в порывах в восточной части до 15-20 м/с. Дальнейшее понижение температуры произойдет 16 и 17 октября. / meteonovosti.ru /
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