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Сильные дожди прошли на Алтае

ИА "Метеоновости" / 12:31 Среда, 14 октября



Повышенный фон атмосферного давления сохраняется в южных регионах Сибири. В большинстве районов сохраняется малооблачная и сухая погода, но нередко вмешиваются атмосферные фронты, с которыми приходят осадки и порывистый ветер. 13 и ночью 14 октября атмосферный фронт, пересекавший Республику Алтай, принес сильный дождь, количество выпавших осадков достигло 23 мм.



15 октября погода улучшится. Республика Алтай останется в антициклоне, при небольшой облачности осадков не ожидается. В утренние часы местами сгустятся туманы, ветер в порывах усилится до 11-16 м/с. Температура воздуха ночью 0..-5 градусов, местами до -11. Днем +8..+13, в горах до -3. Высокая пожароопасность (4 класса) сохранится в Кош-Агачском районе. / meteonovosti.ru /



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