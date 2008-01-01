

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Атмосферные фронты дотянулись до Тверской области

ИА "Метеоновости" / 13:00 Среда, 14 октября



Погода на большей части ЕТР неспокойная. Антициклон покинул эту территорию, а на смену ему пришел циклон с Атлантики. Этот вихрь уже переместился к Ямалу, но влияние на погоду продолжает оказывать - атмосферные фронты без дела не сидят. Еще один циклон, средиземноморский, собирается испортить погоду на западе. Этот самый циклон принес порцию тепла на Украину и в Белоруссию, где состоялись многочисленные рекорды, а воздух прогревался до 20 градусов в Белоруссии, и до 26 градусов на Украине. Атмосферные фронты циклона дотянулись до Тверской области, где 13 и ночью 14 октября шел сильный дождь, выпало до 30 мм влаги. Дожди, связанные с атмосферными фронтами атлантического циклона, скромнее. 13 октября до 19 мм осадков выпало в Ленинградской области, а ночью 14 октября в Архангельской области выпало до 21 мм влаги.



В ближайшие дни власть над погодой снова перейдет к антициклону. Облаков и осадков станет меньше, температура воздуха понизится. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



