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Атмосферные фронты дотянулись до Тверской области
ИА "Метеоновости" / 13:00 Среда, 14 октября
Погода на большей части ЕТР неспокойная. Антициклон покинул эту территорию, а на смену ему пришел циклон с Атлантики. Этот вихрь уже переместился к Ямалу, но влияние на погоду продолжает оказывать - атмосферные фронты без дела не сидят. Еще один циклон, средиземноморский, собирается испортить погоду на западе. Этот самый циклон принес порцию тепла на Украину и в Белоруссию, где состоялись многочисленные рекорды, а воздух прогревался до 20 градусов в Белоруссии, и до 26 градусов на Украине. Атмосферные фронты циклона дотянулись до Тверской области, где 13 и ночью 14 октября шел сильный дождь, выпало до 30 мм влаги. Дожди, связанные с атмосферными фронтами атлантического циклона, скромнее. 13 октября до 19 мм осадков выпало в Ленинградской области, а ночью 14 октября в Архангельской области выпало до 21 мм влаги.
В ближайшие дни власть над погодой снова перейдет к антициклону. Облаков и осадков станет меньше, температура воздуха понизится. / meteonovosti.ru /
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