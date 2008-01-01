

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Штормовой ветер на Камчатке

ИА "Метеоновости" / 14:01 Среда, 14 октября



Южный циклон, пробравшийся в Магаданскую область, оказывает влияние на погоду в соседних регионах. В сфере его влияния Камчатка, Курильские острова и Сахалин, где в минувший день, 13 октября, наблюдались сильные дожди и резкий порывистый ветер. Сильный ветер возник из-за сильного перепада давления между циклоном, шедшим с юга, и антициклоном, обосновавшимся над Тихим океаном. На юге Камчатки штормовой ветер в порывах усиливался до 29 м/с. На Сахалине порывы достигали 26 м/с. Досталось и Курильским островам, где хозяйничали атмосферные фронты. Ветер здесь был не столь сильным, до 22 м/с в порывах, зато ливневой дождь разошелся. Количество выпавших осадков достигло 63 мм.



15 октября циклонический вихрь сместится к северу Камчатки. На Сахалине и на Курильских островах местами пройдут дожди от небольших до умеренных. На юге Камчатки небольшие дожди. В северных районах ночью ливневые дожди и штормовой ветер, днем небольшой дождь и ветер до 13-18 м/с. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



