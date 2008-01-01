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Первый лед на реке

ИА "Метеоновости" / 14:21 Среда, 14 октября



В середине осени большая часть России продолжает "греться" в лучах cолнца. Температура воздуха на всей территории превышает привычные значения, в отдельных районах положительная аномалия температуры доходит до 10 градусов, на юге тепло, как летом, многочисленные рекорды фиксируют как на юге ЕТР, так и на северо-востоке Якутии. А между тем, на календаре 14 октября - Покров. В этот день было принято судить о предстоящей зиме. Но на ЕТР зима придет еще не скоро. Даже ожидаемое понижение температуры станет не столь критичным. Температура или вернется к привычным значениям, или даже будет превышать их, только уже не на 5-7, а на 1-2 градуса. Зато в Якутии и в Красноярском крае, несмотря на относительно теплую погоду, на реках начнет появляться лед. С 15 по 20 октября лед появится на Енисее в Туруханском районе, а с 16 по 21 октября - на Нижней Лене. / meteonovosti.ru /



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