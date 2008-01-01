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Новости погоды


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Погода в Москве сегодня


ИА "Метеоновости" / 05:26 Четверг, 15 октября

  Предстоящим днем столичный регион будет находиться в южной части циклона. При облачной погоде с прояснениями местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Максимальная температура в Москве 13..15 по области 11..16 градусов. Ветер юго-западный 5-10 м/с, местами с порывами 12-17 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 745 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 60%.

По-прежнему в Московском мегаполисе сохраняется нехарактерная для середины октября теплая погода, атмосферное давление продолжит понижаться и днем уже будет ниже нормы, что характеризуется как условия погодной гипоксии. Особенно неблагоприятны такие изменения внешних факторов для лиц, страдающих хроническими заболеваниями органов дыхания и суставов, перенесших сосудистые нарушения и осложненные кислородной недостаточностью.

Организм человека чутко реагирует на изменения температуры, влажности, содержания кислорода в воздухе, светового режима и других факторов окружающей среды при смене времен года. И это может отмечаться не только у лиц с хроническими заболеваниями, метеочувствительностью, но и людей молодых, практически здоровых и не метеозависимых, у детей и подростков. Сезонные биоритмы охватывают практически все функции организма и сказываются на самочувствии в целом, здоровье, настроении, работоспособности и активности. Чтобы безболезненно адаптироваться к осенне-зимним условиям следует изменить режим труда, отдыха, питания, нормализовать сон, который должен быть не менее 7-8 часов. Регулярные занятия спортом, прогулки, терренкуры, скандинавская ходьба на свежем воздухе (следует помнить, что в зимнее время даже у здоровых людей могут быть повышенное артериальное давление и показатели сократительной функции миокарда), поэтому нагрузки должны быть дозированными с учетом их переносимости. Адаптогены растительного происхождения, витаминные комплексы также являются средством, повышающем защитные и адаптационные силы организма. / meteonovosti.ru /
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