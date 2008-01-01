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Из архива московской погоды

ИА "Метеоновости" / 09:32 Четверг, 15 октября



Период теплой погоды в столичном регионе завершился. Природа постепенно перестраивается на осенний лад. Температура воздуха по-прежнему выше нормы, но до рекордных значений не дотягивает. Так и останется в 1993 году рекорд тепла, 19,7 градуса. Но и рекорда холода не состоится. Почти 130 лет не удается перекрыть рекорд 1882 года, когда под утро 15 октября московскую землю сковало морозом, до -11,8 градуса остыл воздух. Не ожидается в этот день и сильных осадков. Максимальное для этого дня количество, 23,7 мм, выпало в 1972 году. А вот снег на дорогах города в отдельные годы уже наблюдался. Но не высокий, в среднем, около 2 см. Только выпавший снег долго не задерживался и быстро таял.



В прошлом, 2019 году, день был очень теплым, на 5 градусов теплее обычного. Температура воздуха ото дня к ночи менялась несущественно. Ночью 11,2 градуса, днем 11,4 градуса. При облачной с прояснениями погоде осадков не было вовсе. / meteonovosti.ru /



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