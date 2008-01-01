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Новости погоды


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Рекорд тепла в Москве так и не состоялся


ИА "Метеоновости" / 10:33 Четверг, 15 октября

  Прогноз погоды на 14 октября в Москве и области был многообещающим: 17-19 градусов покажут термометры в середине дня. И температура воздуха постепенно приближалась к заветному значению, но рекорд, +19 градусов, установленный в конце позапрошлого века, в 1889 году, так там и остался. Максимальная температура воздуха 18,4 градуса, до рекорда не хватило чуть-чуть. А ведь среднесуточная температура воздуха была выше климатической нормы 6,7 градуса! Зато отличился Можайск, где воздух прогрелся до 18,5 градуса. Такого тепла здесь не было с 1967 года, да и в том году термометры показали 18,2 градуса. Следует отметить, что прошедший день в Москве, хоть и не стал рекордным, но вошел тройку лидеров за минувшие 70 лет. Рекордами могут похвастаться другие города Центрального района. А сегодня, 15 октября, уже не так тепло, как накануне, но это значение по-прежнему превышает норму. / meteonovosti.ru /
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