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Новости погоды


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Штормовая погода на Камчатке


ИА "Метеоновости" / 11:20 Четверг, 15 октября

  Южный циклон бушевал на Камчатке два дня подряд. Сначала непогода пришла на юг полуострова, а затем распространилась на северные районы. 14 и ночью 15 октября снова прошли сильные дожди, количество выпавших осадков достигло 41 мм. На побережье снова бушевали ветра, усиливаясь в порывах до штормовых значений, 24-29 м/с. К вечеру погода успокоится, циклон отправится далее на северо-восток. Но атмосфера еще очень неустойчива. На полуострове 16 октября ожидается облачная с прояснениями погода, ветер в порывах усилится до 15-20 м/с. Пройдут небольшие дожди, в ночные часы со снегом, на севере небольшие, местами умеренные осадки. Температура воздуха в ночные часы 0..+5 градусов, местами до -5. Днем +6..+11, местами до +13 градусов. / meteonovosti.ru /
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