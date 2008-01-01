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Новости погоды


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Московская погода: из лета в зиму


ИА "Метеоновости" / 11:45 Четверг, 15 октября

  Погода в столичном регионе постоянно удивляет местных жителей. То тепло заглянет в гости зимой, а иной раз лето больше напоминает осень. Бывает, что погода меняется стремительно: прохладные дождливые дни вдруг сменяются теплыми и солнечными, или наоборот. Температура воздуха уже заметно понизилась. Еще вчера ждали температурного рекорда, а к выходным уже к первому снегу следует готовиться.

До недавнего времени антициклон опекал столичный регион, но ситуация изменилась. На смену антициклону пришел циклонический вихрь из Европы. Пока Москва и область находились в теплом его секторе, погода больше соответствовала началу сентября: тепло, малооблачно, без существенных осадков. Но циклон не стоит на месте, и вот уже в пятницу, в тыловой части циклона, заметное похолодание и дожди. Дальнейшее похолодание ожидается в субботу, по области местами заморозки и даже первый снег.

16 октября, в пятницу, облачно с прояснениями, местами небольшой кратковременный дождь. Температура воздуха ночью и днем в Москве +7..+9 градусов, по области +5..+10. Ветер западной четверти 5-10 м/с.

17 октября, в субботу, облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Ночью в Москве +1..+3, по области -2..+3 градуса. Днем +6..+8, по области +5..+10. Ветер сменит направление на северо-западное, скорость его 5-10 м/с.

18 октября, в воскресенье облаков на небе станет больше, временами будут приниматься дожди, по области в ночные часы местами с мокрым снегом. Ночью +1..+3, по области -2..+3 градуса, днем +5..+7, по области +2..+7. Ветер переменных направлений 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха окажется немного ниже климатической нормы. / meteonovosti.ru /
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