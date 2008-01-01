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Новости погоды


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Летнее тепло в Краснодарском крае


ИА "Метеоновости" / 12:41 Четверг, 15 октября

  Погожий антициклон, установившийся на большей части ЕТР, радовал солнечными и теплыми деньками. Многочисленные рекорды фиксировали в Центральном округе, в Черноземье и на юге. В средней полосе температура выше нормы на 6-7 градусов, только до летних значений не дотягивает, а на юге стоит 30-градусная жара. Явление, необычное для этих мест в октябре. 14 октября в Туапсе и в Красной Поляне термометры показали 29,2 градуса - значение рекордное. Ранее, в 1998 году, тоже была жара, но не такая, чуть более 27 градусов.

16 октября погодные условия будет по-прежнему определять антициклон. Существенных осадков не ожидается, на черноморском побережье ночью 13..18 градусов, днем 21..26, в районе Сочи до 28 градусов. Вероятно, не все рекорды устроят. / meteonovosti.ru /
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